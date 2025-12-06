قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟
ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
ميليشيا الدعم ترتكب مجـ.زرة في كلوقي وبيان عاجل من خارجية السودان
محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر
والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته
أقوى منبه لصلاة الفجر من 4 آيات قرآنية.. يضمن لك الفوز بـ20 نعمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أوربان يتهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفساد.. تحقيقات تطال شخصيات بارزة في بروكسل

فيكتور اوربان
فيكتور اوربان
القسم الخارجي

أطلق رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الجمعة، انتقادات حادة ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، متهمًا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بأنهما "تعجّان بالفضائح"، ومؤكدًا أن "الاتحاد الأوروبي يغرق في الفساد". 

جاءت تصريحات أوربان في منشور على منصة "إكس"، في سياق تفاعل أوروبي واسع مع تحقيقات فساد تطال شخصيات بارزة داخل مؤسسات الاتحاد.

وأوضح أوربان أن المؤسستين الأوروبيتين "تهزّهما الفضائح" في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بروكسل لا تزال "تتشدق بتفوقها الأخلاقي"، رغم ما وصفه بالتدهور الداخلي الحاد. 

وأضاف رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يدين الفساد في أوكرانيا"، إلا أن ما يحدث – بحسب تعبيره – "هو تكرار لنفس القصة؛ بروكسل وكييف تحميان بعضهما البعض بدلاً من مواجهة الحقيقة".

وتأتي انتقادات أوربان في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي واحدة من أكثر قضايا الفساد حساسية خلال السنوات الأخيرة. 

ففي 2 ديسمبر الجاري، أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي عن تنفيذ عمليات تفتيش داخل مباني الكلية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، واعتقال ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق يتعلق بمناقصة برنامج تدريبي للدبلوماسيين الشباب، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لمصادر مقربة من التحقيق نقلتها وكالة الأناضول، فإن المعتقلين شملوا شخصيات رفيعة المستوى، أبرزهم فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية السابقة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والتي تشغل حاليًا منصب رئيسة الكلية الأوروبية.

 كما شملت الاعتقالات ستيفانو سانينو، الأمين العام السابق لهيئة العمل الخارجي الأوروبي، إلى جانب شخص ثالث لم تُكشف هويته.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد أُفرج عن موغيريني وباقي الموقوفين بعد إبلاغهم رسميًا بالتهم الموجّهة إليهم، في خطوة تشير إلى أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية، مع إمكانية توسيع دائرة الاتهامات في حال كشفت الأدلة عن تورط أطراف إضافية.

وتسلّط هذه التطورات الضوء على أزمة داخلية تعصف بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الجدل السياسي في القارة الأوروبية، خاصة أن الاتهامات صدرت من رئيس وزراء دولة عضو، لطالما كانت علاقتها مع بروكسل متوترة في ملفات الديمقراطية وسيادة القانون.

وبينما تستمر التحقيقات القضائية، من المتوقع أن تتفاعل القضية سياسيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع ازدياد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتعزيز آليات الشفافية والمساءلة، في وقت يواجه فيه تحديات داخلية وخارجية متصاعدة.

فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي بروكسل

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

منتخب مصر

التاريخ ينصف الفراعنة.. ماذا قدم منتخب مصر أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المواجهات المباشرة؟

الأهلي

الأهلي يفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة أفريقيا للسلة

الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تنفذ المحاضرة التوعوية التطوع دواء نفسي بدون وصفة طبية

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. أهتم أكثر بحياتك وصحتك

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. أهتم أكثر بحياتك وصحتك
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. التعبير عن المشاعر يقوي العلاقة

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. التعبير عن المشاعر يقوي العلاقة
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

