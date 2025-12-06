الجارحي يرحب بوفود بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات

حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، على توجيه استقبال حافل للوفود المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وجاء هذا الترحيب خلال لقاءات رسمية عقدها الجارحي مع ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة السلة ومسؤولي الأندية المشاركة.

إشادة بجهود الأهلي واستعداداته التنظيمية

ونقل الجارحي لمسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفرق تحيات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن التحضيرات جاءت على أعلى مستوى، وأن اللجنة المنظمة عملت طوال الفترة الماضية من أجل تجهيز كل متطلبات الفرق المشاركة بالشكل الذي يليق باسم الأهلي وتاريخه في استضافة البطولات الكبرى. وأشار إلى أن النادي وضع خطة متكاملة لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والتنظيمية لضمان راحة الوفود.

طموح بتنظيم يليق باسم الأهلي وقيمة البطولة

وأوضح رئيس اللجنة العليا أن الأهلي يسعى إلى تقديم نسخة استثنائية من بطولة إفريقيا للسيدات، تُظهر قدرته على تنظيم فعاليات رياضية كبرى تتوافق مع المعايير الدولية. وشدد على أن النادي يحرص على إخراج البطولة في أبهى صورة، تعكس مكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية في القارة على مستوى البنية التحتية والخبرة التنظيمية.

بيئة تنافسية تعزز الروح الرياضية

وأكد الجارحي أن النادي وضع مجموعة من الترتيبات الدقيقة التي تضمن توفير أجواء تنافسية نزيهة ومثالية لجميع الفرق، بما يسهم في إظهار قوة كرة السلة الإفريقية ويعكس التطور الذي تشهده اللعبة. كما ثمّن التعاون الكبير بين الاتحادين الإفريقي والمصري لكرة السلة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان له دور محوري في استكمال كافة الإجراءات التنظيمية بنجاح



