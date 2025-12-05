قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة أفريقيا للسلة

الأهلي
الأهلي

فاز الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي على فريق جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91- 62، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ببطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 48-32، قبل أن يواصل تقدمه وينجح في إنهاء المباراة بنتيجة 91 - 62

ويلتقي الأهلي مع ريج الرواندي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بصالة الأمير عبد الله الفيصل.

‎وكانت قرعة بطولة إفريقيا والتي أقيمت أمس الخميس قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».

الأهلي النادي الاهلي كرة السلة فريق جمعية الأصدقاء الإيفواري بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الزواج

قانونية تكشف صدمة بشأن ارتفاع سن الزواج بين الشباب والفتيات

المدارس

يعرقل نموهم.. تحذيرات من تداعيات حوادث الاعتداء على الأطفال في المدارس

عمرو أديب

بعد إعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة| عمرو أديب: لم تتمكن قوة الرشوة من ممارسة تجاوزات

بالصور

أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

فيديو

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد