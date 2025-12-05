الأهلي يفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة أفريقيا للسلة

فاز الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي على فريق جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91- 62، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ببطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 48-32، قبل أن يواصل تقدمه وينجح في إنهاء المباراة بنتيجة 91 - 62
ويلتقي الأهلي مع ريج الرواندي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بصالة الأمير عبد الله الفيصل.
وكانت قرعة بطولة إفريقيا والتي أقيمت أمس الخميس قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.
وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».