الأهلي يفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة أفريقيا للسلة

فاز الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي على فريق جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91- 62، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ببطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 48-32، قبل أن يواصل تقدمه وينجح في إنهاء المباراة بنتيجة 91 - 62

ويلتقي الأهلي مع ريج الرواندي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بصالة الأمير عبد الله الفيصل.

‎وكانت قرعة بطولة إفريقيا والتي أقيمت أمس الخميس قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».