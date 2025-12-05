مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن البرلمان المصري شهد واحدة من أهم الفعاليات البرلمانية الدولية مؤخرا، حيث استضاف منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي يترأسها وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هذا المؤتمر كانت له ردود أفعال كبيرة جدا، حيث أصدر بيانا مشتركا فيه إدانة للتصرفات الإسرائيلية، واحتوى على كثير من القضايا المهمة التي تخص الحفاظ على الأمن والأمان في المنطقة.

واستطرد: تحدث المؤتمر عن الأزمة في السودان والقضية الفلسطينية، ودعا لحلول سياسية شاملة في ليبيا.

وتطرق إلى الطريقة العشوائية لإدارة سد النهضة، معلنا رفضه لكل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا في نهر النيل.