جوائز تميز وإبداع.. لحظة تكريم محمد أبو العينين لرئيسة البرلمان الأوروبي

عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة قيام النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بتكريم رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة البرلمان الأوروبي بجوائز التميز والإبداع.

وحصلت فان درلاين على جائزة التميز اليوم السبت، وتسلمتها عنها السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.



وأعلن النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ووكيل مجلس النواب، قرار الجمعية بمنح روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، جائزة الإبداع والتميز.



جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.

وقال "أبو العينين": الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط قررت منح رئيسة البرلمان الأوروبي جائزة التميز والإبداع، تقديرا لها على كل أعمالها، ولعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي، ولا يخفى على أحد الدور الذي قامت به رئيسة البرلمان الأوروبي وقررنا إعطائها جائزة أخرى خلال هذا اليوم.