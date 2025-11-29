أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي

أعلن النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ووكيل مجلس النواب المصري، قرار الجمعية بمنح روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، جائزة الإبداع والتميز.

وقال "أبو العينين": الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط قررت منح رئيسة البرلمان الأوروبي جائزة التميز والإبداع، تقديرا لها على كل أعمالها، ولعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي، ولا يخفى على أحد الدور الذي قامت به رئيسة البرلمان الأوروبي وقررنا إعطائها جائزة أخرى خلال هذا اليوم.

واستلم الجائزة إحدى ممثلي البرلمان الأوروبي خلال الجمعية، في ختام الجلسة الافتتاحية للجمعية منذ قليل.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.