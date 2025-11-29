أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إرسال برقية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية ودوره المحوري في استقرار المنطقة.

وقال أبو العينين خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم، السبت وأذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبادرة إحلال السلام في غزة التي تفضل بها الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت بداية طريق حقيقي للحل السلمي للقفضية الفلسطينية ".



وتابع أبو العينين :" أمريكا قادرة على أن تضغط على إسرائيل وتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ".

وأكمل :" الرئيس السيسي أدى واجب وطني رائع على المستوى العربي والدولي وحافظ على أمن واستقرار المنطقة ".

