محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

انطلقت اليوم الجلسة الأولى بعنوان "السلام والأمن" للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد ابوالعينين رئيس الجمعية ووكيل مجلس النواب.

وأعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إرسال برقية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية ودوره المحوري في استقرار المنطقة وذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم، السبت.