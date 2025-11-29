توك شو|استقرار الذهب والعملات.. وانطلاق منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة أبو العينين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر في الأسواق وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أجرى برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، رصداً دقيقاً لأحدث تطورات أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث استعرض التغييرات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر في ظل التقلبات المستمرة التي يمر بها السوق.

أسعار الذهب اليوم

ووفقاً لتقرير البرنامج، سجلت أسعار الذهب مستويات متفاوتة في الأسواق، حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4778.5 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر 5575 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 نوفمبر |فيديو

في تقرير اليوم السبت، رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، حيث استعرض البرنامج أبرز العملات التي شهدت تباينًا في أسعار الشراء والبيع.

أسعار صرف العملات

الدولار الأمريكي

الشراء: 47.59 جنيه

البيع: 47.69 جنيه

أبو العينين: العالم يُقدر كفاءة المستشار حنفي جبالي ومسيرته القانونية الفريدة



أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك خلال كلمته في قمة رؤساء البرلمانات المنعقدة ضمن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار إلى المكانة العلمية والعملية التي يتمتع بها جبالي على المستويين المحلي والدولي.

وقال إن المستشار حنفي جبالي يمثل قامة قضائية وعلمية استثنائية، حيث وضع بصمته منذ أكثر من خمسة عقود في ساحة القضاء، وشغل مواقع أكاديمية كأستاذ جامعي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون، ليصبح أحد أبرز الشخصيات القانونية في العالم العربي.

أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر



أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن إطلاق الميثاق الجديد من أجل المتوسط يمثل تجديدًا حقيقيًا للالتزامات المشتركة، وتأكيدًا على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي، مشيرًا إلى أن الأمن والتنمية والتعاون بين ضفتي المتوسط باتت في قلب الشراكة الأورومتوسطية.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى وقمة رؤساء البرلمانات التي يستضيفها مجلس النواب المصري في القاهرة، بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على انطلاق عملية برشلونة، وبحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب رؤساء وممثلي البرلمانات الأعضاء.

أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام



أشاد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالدور القيادي للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ دعائم السلام والأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مواقف مصر الثابتة ومبادراتها الفاعلة تعكس التزامًا تاريخيًا بحماية الاستقرار في المنطقة.



وأشار إلى أن أي ميثاق جديد للمتوسط لن يحقق أهدافه دون تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن رؤية مصر في هذا الملف كانت ولا تزال محورًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يخلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء



أوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الميثاق الجديد يوفر إطارًا سياسيًا محدّثًا للشراكة الأورومتوسطية، يربط بين الاستثمار والتحول الأخضر والرقمي، ويفتح المجال لخلق فرص عمل لائقة، خاصة لفئة الشباب والنساء.

حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية على طاولة المنتدي

وأكد خلال منتدى وقمة رؤساء البرلمانات، التي تُعقد في القاهرة بمجلس النواب المصري أن الميثاق يعزز إدارة الهجرة وفق مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، في إطار من الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول، مشدداً على أن أمن وتنمية المنطقة مترابطان بشكل وثيق، وأن البحر المتوسط يمثل «بحرًا واحدًا ومسؤولية واحدة ومستقبلًا واحدًا».

اليماحي: يجب التوازن بين الاقتصاد والسياسة والأمن في رسم مستقبل المتوسط



أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الاهتمام بالبعد الاقتصادي لا يمكن أن يغفل الأبعاد السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن التنمية لن تزدهر إلا في بيئة مستقرة ورؤية مشتركة للأمن الإقليمي.

وأشار خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، المنعقدة بمقر مجلس النواب المصري، إلى أن المنتدى يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المراقبة.

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار



شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، حيث أشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أشرف هلال، إلى أن هذا الارتفاع يتراوح بين 3 و5% نتيجة لقرار فرض رسوم تدابير وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب.

هذا القرار، الذي يستمر لمدة 200 يوم، سيؤثر بشكل مباشر على تصنيع الأجهزة الكهربائية التي تعتمد بشكل أساسي على الصاج في عملياتها الإنتاجية.