جبالي ببرلمان المتوسط: قمة شرم الشيخ الدولية للسلام تضع أساسًا لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر استضافت قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بحضور أبرز قيادات العالم، لتُشكل أساسًا وخارطة طريق لإقرار وتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط بأسره.

وجاء ذلك خلال افتتاحه أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، والتي يستضيفها مجلس النواب يومي 28 و29 نوفمبر 2025 احتفالًا بالذكرى الثلاثين لإطلاق «عملية برشلونة»، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتوليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

وأوضح جبالي في كلمته أن عملية برشلونة التي يحتفل المنتدى بذكراها الثلاثين تمثل محطة تاريخية وحجر زاوية في الشراكة الأورومتوسطية، معتبرًا إياها واحدًا من أهم النماذج الدولية للتعاون الإقليمي الشامل. وأشار إلى أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لمراجعة مسار الشراكة وتقييم ما تحقق، والنظر بواقعية إلى التحديات التي تواجه المنطقة باعتبارها فضاءً حضاريًا واحدًا ومصيرًا متشابكًا لا يمكن فصله.

وخلال كلمته، لفت رئيس مجلس النواب إلى أن المنطقة الأورومتوسطية تشهد تحديات غير مسبوقة، من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة وتوترات إقليمية تهدد بنية الأمن الجماعي، ما يُلقي بظلال ثقيلة على استقرار المنطقة بأسرها. وأكد أن مصر، عبر قمة شرم الشيخ، سعت إلى وضع إطار واضح يعيد إطلاق مسار السلام على أساس العدل والديمومة.

وشدد جبالي على أن تحقيق الاستقرار المستدام مرهون بنمو اقتصادي حقيقي يلمس المواطنون أثره، لافتًا إلى أن مصر تمتلك رؤية طموحة لتعزيز التعاون الأورومتوسطي، تقوم على توسيع مشروعات الربط التجاري والطاقي، ودعم التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل انتقال التكنولوجيا والمعرفة بين ضفتي المتوسط.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب أن الشراكة الأورومتوسطية ليست خيارًا بل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والتاريخ وتشابك المصالح، مشددًا على أن مصر—قيادة وبرلمانًا—ستظل داعمة لكل جهد يعزز التعاون الإقليمي ويرسخ قيم السلام والتنمية والتضامن بين الشعوب.