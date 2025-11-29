قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حنفي جبالي: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة وترفض أي تهجير أو تقسيم في غزة
بحضور أبو العينين.. رئيس النواب يفتتح منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
برلمان

بحضور أبو العينين.. رئيس النواب يفتتح منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، اللذين يستضيفهما مجلس النواب يومي 28 و29 نوفمبر 2025، احتفالًا بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة.

حضر الافتتاح كل من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، و توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، في كلمته، أن عملية برشلونة تمثل محطة تاريخية وحجر زاوية في مسار الشراكة الأورومتوسطية، مما يجعلها أحد أهم النماذج الدولية للتعاون الإقليمي الشامل. 

واعتبر جبالي، أن المنتدى فرصة حقيقية لمراجعة مسيرة الشراكة وتقييم ما تحقق، والنظر بواقعية وشجاعة إلى التحديات التي تواجه المنطقة، باعتبارها فضاءً حضاريًا واحدًا ومصيرًا مشتركًا لا يمكن فصله.

تحديات غير مسبوقة تهدد الأمن الجماعي

وأشار جبالي ، إلى أن المنطقة الأورومتوسطية تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة وتوترات إقليمية تفرض تهديدات مباشرة على الأمن الجماعي، بما ينعكس على استقرار المنطقة بأسرها.

ولفت إلى أن مصر استضافت قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بمشاركة أبرز قادة العالم، لتضع أساسًا واضحًا وخارطة طريق لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط بأكمله.

نمو اقتصادي واستثمارات مشتركة

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه لا يمكن تحقيق استقرار مستدام دون نمو اقتصادي حقيقي يشعر به المواطنون، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية طموحة تجاه المنطقة الأورومتوسطية تقوم على تعزيز مشروعات الربط التجاري والطاقي بين ضفتي المتوسط، ودعم التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار وتيسير انتقال التكنولوجيا والمعرفة.

الشراكة الأورومتوسطية… ضرورة وليست خيارًا

وفي ختام كلمته، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الشراكة الأورومتوسطية ليست خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والتاريخ وتشابك المصالح، مؤكدًا أن مصر، قيادة وبرلمانًا، ستظل داعمة لكل جهد يعزز التعاون الإقليمي ويرسخ قيم السلام والتنمية والتضامن.

جانب من المؤتمر

حنفي جبالي: تحديات غير مسبوقة تهدد الشعب الفلسطيني في غزة

المستشار حنفي الجبالي

حنفي الجبالي يفتتح أعمال منتدى المتوسط: علينا التعامل بشجاعة مع تحديات الإقليم

جانب من المؤتمر

فعاليات اليوم الثاني من المنتدى البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

