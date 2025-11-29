أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن العرب جميعًا يسعون إلى السلام العادل والدائم، مشيرًا إلى أنه يصب في مصلحة كل من إسرائيل وفلسطين، ومؤكدًا أن الحرب والاحتلال لا تصنعان سلامًا ولا توفران الأمن.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، الذي يُعقد بمجلس النواب المصري، بمشاركة رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المراقبة.

السلام يتطلب إنهاء الاحتلال والمفاوضات الجادة

أكد أبو العينين أن السلام لن يتحقق إلا بالمفاوضات الحقيقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك 150 دولة اعترفت بحق فلسطين.

وأضاف أن ما يحدث في غزة هو اختبار لإنسانية المجتمع الدولي، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وتوسع الاحتلال في الضفة الغربية، وتصاعد الاعتداءات على لبنان، وهي أفعال تنتهك القوانين الدولية.

دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل

دعا أبو العينين المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام الكامل بـ وقف إطلاق النار على قطاع غزة، واحترام سيادة لبنان وسوريا، مؤكدًا على ضرورة التزام الجميع بالقانون الدولي لضمان استقرار المنطقة.

مصر والشراكة الأورومتوسطية

شدد أبو العينين على أن مصر تسعى دائمًا وبجدية للشراكة الأورومتوسطية الفاعلة، مؤكدًا على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس كركيزة للأمن الاقتصادي الإقليمي.

كما أشاد بالدور القيادي للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واصفًا إياه بأنه قامة علمية فريدة، تقديرًا لدوره في افتتاح الجلسة وقيادة أعمال المنتدى.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط

يناقش منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وقمة الرؤساء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، ضمن الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، والتي يترأسها محمد أبو العينين.

ويأتي المنتدى كمنصة تجمع خبرات برلمانية وقانونية وإقليمية ودولية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين دول المتوسط، مع التركيز على دفع عملية التنمية المستدامة والأمن الإقليمي.