نائب رئيس برلمان لوكسمبورج: من الضروري جعل المتوسط منطقة سلمية وديمقراطية

قال مارس دي بارتولوميو، نائب رئيس برلمان لوكسمبورج، إن قطاع غزة يشهد مأساة كبيرة، متابعا: من الضروري أن نجعل من المتوسط منطقة أمنة وسلمية وديمقراطية، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.



وأضاف خلال كلمته بـ قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، علينا أن نحارب الفوارق الاجتماعية داخل وبين البلاد، متابعا: السلام في المنطقة أمر هام، وكذلك الأمر بالنسبة للسلام في العالم أجمع.



واسترسل: علينا أن نتحدث عن المأساة التي تشهدها السودان وأوكرانيا وقطاع غزة، مشددا على أن السلام شرط أساسي لا يمكن الإغفال عنه.



