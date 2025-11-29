أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي

انطلقت في مقر مجلس النواب المصري أعمال قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وأكد أبو العينين، في كلمته الافتتاحية، أن مصر بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي كانت ولا تزال جسرا للتواصل بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن احتضان القاهرة لهذه الفعالية يعكس التزاما راسخا بدعم الشراكات الإقليمية وتوسيع آفاق التنمية المشتركة بين دول المتوسط.

وأكد على أن الفجوات التنموية بين شمال وجنوب المتوسط لا تزال قائمة، وأن التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة والصراعات والهجرة غير النظامية تحتم تجديد الالتزام بروح عملية برشلونة.

وأشار إلى أن "الميثاق الجديد من أجل المتوسط" يمثل إطارا محدثا لربط الاستثمار بالتحولين الأخضر والرقمي، وخلق فرص عمل تستهدف الشباب والنساء، مع معالجة ملف الهجرة بطريقة إنسانية تراعي سيادة الدول وتحفظ كرامة الإنسان.