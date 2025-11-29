أبو العينين: مرور 30 عاما على إعلان برشلونة محطة فارقة بالشراكة الأورومتوسطية

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن اليوم ذكرى مرور 30 على إعلان برشلونة، متابعا: مصر دائما تسعى بجدية وبحب كبير للشراكة الأورومتوسطية.

وأضاف خلال كلمته في قمة رؤساء البرلمانات المنعقدة ضمن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الحفل اليوم قد يكون أكبر تجمع في تاريخ هذا البرلمان على تاريخ الـ 30 عاما الماضية، حيث شهدنا بالأمس اجتماع اللجان الخمسة والاجتماعات كانت مدوية ولها رؤى جديدة ومختلفة.

وأوضح: نحن أمام عمل جلل يخرج من وجدان الفكر الحديث والمتقدم.

وأكمل: نشهد اليوم محطة جديدة ونحتفل بها تكليلا لمناقشات الأمس الناجحة.