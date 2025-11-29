قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
توك شو

أبو العينين: العالم يُقدر كفاءة المستشار حنفي جبالي ومسيرته القانونية الفريدة

إسراء صبري

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك خلال كلمته في قمة رؤساء البرلمانات المنعقدة ضمن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار إلى المكانة العلمية والعملية التي يتمتع بها جبالي على المستويين المحلي والدولي.

وقال إن المستشار حنفي جبالي يمثل قامة قضائية وعلمية استثنائية، حيث وضع بصمته منذ أكثر من خمسة عقود في ساحة القضاء، وشغل مواقع أكاديمية كأستاذ جامعي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون، ليصبح أحد أبرز الشخصيات القانونية في العالم العربي.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب تولى مناصب دولية في عدد من الدول العربية، وشارك في إعداد دساتيرها، إلى جانب توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا قبل انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري، وهو ما يعكس خبراته المتراكمة ومكانته الرفيعة.

وشدد على أن المجتمع الدولي شهد بكفاءة جبالي وقدراته العلمية المتخصصة، مشيرًا إلى أن إنجازاته داخل البرلمان المصري واضحة وملموسة، وأن إدارته للمجلس تجسد رؤية قانونية راسخة وممارسة مؤسسية دقيقة أسهمت في تطوير الأداء التشريعي.

