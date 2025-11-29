أبو العينين: العالم يُقدر كفاءة المستشار حنفي جبالي ومسيرته القانونية الفريدة

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك خلال كلمته في قمة رؤساء البرلمانات المنعقدة ضمن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار إلى المكانة العلمية والعملية التي يتمتع بها جبالي على المستويين المحلي والدولي.

وقال إن المستشار حنفي جبالي يمثل قامة قضائية وعلمية استثنائية، حيث وضع بصمته منذ أكثر من خمسة عقود في ساحة القضاء، وشغل مواقع أكاديمية كأستاذ جامعي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون، ليصبح أحد أبرز الشخصيات القانونية في العالم العربي.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب تولى مناصب دولية في عدد من الدول العربية، وشارك في إعداد دساتيرها، إلى جانب توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا قبل انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري، وهو ما يعكس خبراته المتراكمة ومكانته الرفيعة.

وشدد على أن المجتمع الدولي شهد بكفاءة جبالي وقدراته العلمية المتخصصة، مشيرًا إلى أن إنجازاته داخل البرلمان المصري واضحة وملموسة، وأن إدارته للمجلس تجسد رؤية قانونية راسخة وممارسة مؤسسية دقيقة أسهمت في تطوير الأداء التشريعي.