حنفي جبالي: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة وترفض أي تهجير أو تقسيم في غزة

قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة، متابعا: الشعب الفلسطيني في غزة تعرض لعدوان إسرائيلي يرقى لإبادة جماعية.

وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء : أن الحرب في غزة عرضت المنطقة لحرب إقليمية، مشددا على أن جهود مصر توجت بالتوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة.

وأكد أن مصر ترفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير سكانه، متابعا: لا سبيل للسلام الدائم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة، كما أن مصر تضطلع بدور محوري في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن مصر ستظل داعمة لكل جهد إقليمي يعزز السلام.