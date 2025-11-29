حنفي الجبالي يفتتح أعمال منتدى المتوسط: علينا التعامل بشجاعة مع تحديات الإقليم

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث يلقي المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء.

وقال المستشار حنفي الجبالي، إن اليوم ذكرى انطلاق عملية برشلونة والتي شكلت محطة تاريخية وحجر زاوية لشراكتنا الأورومتوسطية.

وأوضح أن اجتماع اليوم يمثل فرصة حقيقة مراجعة تلك الشراكة والنظر بشجاعة إلى التحديات التي تعترض منطقتنا.

ولفت إلى أن المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات وتوترات تهدد البنية وأمن واستقرار المنطقة، وفرص التعاون.