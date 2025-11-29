قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور أبو العينين.. رئيس النواب يفتتح منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حنفي الجبالي يفتتح أعمال منتدى المتوسط: علينا التعامل بشجاعة مع تحديات الإقليم

المستشار حنفي الجبالي
المستشار حنفي الجبالي
إسراء صبري

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث يلقي المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء.

وقال المستشار حنفي الجبالي، إن اليوم ذكرى انطلاق عملية برشلونة والتي شكلت محطة تاريخية وحجر زاوية لشراكتنا الأورومتوسطية.

وأوضح أن اجتماع اليوم يمثل فرصة حقيقة مراجعة تلك الشراكة والنظر بشجاعة إلى التحديات التي تعترض منطقتنا.

ولفت إلى أن المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات وتوترات تهدد البنية وأمن واستقرار المنطقة، وفرص التعاون.

المستشار حنفي الجبالي مجلس النواب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عملية برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

الاجازات

مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

احتفالات اهالي قنا

احتفال سنوي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر منذ 85 عاما وحتى الآن في قنا ..ما القصة؟

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر ونجاح اول عملية داخل المجمع الطبي الدولي

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر.. ونجاح أول جراحة بالمجمع الطبي الدولي

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد