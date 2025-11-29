فعاليات اليوم الثاني من المنتدى البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط

شهد اليوم الثاني من منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يعقد في القاهرة، مناقشات هامة حول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين دول البحر المتوسط.

حضور رفيع المستوى في الجلسة الافتتاحية

افتتح المنتدى بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الذي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة.

كما حضر الجلسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من القيادات البرلمانية.

محاور المنتدى: الشراكة الاقتصادية والسلام في البحر المتوسط

تمت مناقشة قضايا التعاون الاقتصادي وسبل تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط. كما تطرق المنتدى إلى قضايا سياسية هامة، أبرزها تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

خلال اليوم، تم الكشف عن مسودة إعلان القاهرة التي تتضمن 20 بندًا تتعلق بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية. أبرز البنود تشمل دعم عملية السلام، الدعوة لوقف الاستيطان الإسرائيلي، وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق النزاع.

مناقشة الأوضاع في السودان وليبيا

تناول المنتدى التطورات الأخيرة في السودان وليبيا، حيث تم التباحث في كيفية تحقيق الاستقرار في هاتين الدولتين ومكافحة التحديات الأمنية والسياسية.

جلسة حول مستقبل اتفاقية برشلونة

اختتم المنتدى بجلسة محورية تناولت مستقبل اتفاقية برشلونة، ودور الدول الأورو-متوسطية في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.