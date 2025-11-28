أبو العينين: جهود الرئيس السيسي أسهمت في إنهاء أزمات بالشرق الأوسط

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط.

وقال “أبو العينين”: الرئيس السيسي قال للرئيس الأمريكي ترامب "رئيس أكبر دولة في العالم يستطيع إحلال السلام وهذه المبادرة القوية الجريئة التي شاركت فيها دول عربية و أوروبية أوقفت الحرب وساهمت في العودة لمائدة المفاوضات من خلال قرارات و خارطة طريق للمستقبل، أوقفت الحرب وأدخلت المساعدات وأعادت أهالي المحتجزين و تسليم الرفاة

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات والتي انعقدت بمقر مجلس النواب تحت عنوان “كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إعادة إطلاق عملية برشلونة بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاقها”.

وأضاف "المشاكل الواقعية نراها في عمليات التوسع الاستيطانية و المعابر المقفلة في وجه المساعدات و الظروف المعيشة مما يطرح تساؤلات عديدة بالنسبة للموقف الأوروبي، مشددا على ضرورة تفعيل حل الدولتين بقوله " هو الحل الأمثل الذي يساهم في إدخال المساعدات.

وشدد النائب محمد أبو العينين على ضرورة إنهاء النزاعات لي السودان وإنهاء الحرب الأهلية و الصراعات الخارجية والحرب بالوكالة وإدخال الدواء. وتابع: "هذا النداء للاتحاد الأوروبي و العالم.

و ألقي الضوء على التحديات و تهديدات التي تواجه عدد من الدول الغربية مثل لبنان وسوريا وتابع متحدثا عن مبادرة المفوضية الأوروبية بقوله " تتضمن ثوابت وبرامج وأهداف ورؤي جديدة تحقيق الأهداف، و نقول إننا في الطريق الصحيح القائم عل الشراكة والاستثمارات واقتحام المشاكل الاقتصادية و غيرها.