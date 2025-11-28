قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النار كلت كل شيء إلا المسجد.. التحريات تكشف تفاصيل حريق ستديو مصر | فيديو

حريق ستديو مصر
حريق ستديو مصر
رامي المهدي   -  
ندى السويفي

كشفت المعاينة الأولية، لموقع حريق داخل ديكور مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام بستوديو مصر عن تفاصيل مثيرة.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن النيران التهمت جميع محتوايات الأستديو ما عدا المسجد الذ تم بناءه ضمن باقي المباني الخشبية.

رصدت عدسة صدى البلد، حالة استمرار تصاعد الدخان الكثيف من حريق داخل ديكور مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام بستوديو مصر. 

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة عن كواليس نشوب حريق داخل ديكور مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام بستوديو مصر. 

وتبين أن الحريق اندلع داخل الماكيت الذي صُنع بالكامل من خشب ومواد قابلة للاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران وارتفاع الأدخنة بالمكان.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتجري الآن عمليات التبريد لمنع امتداد النيران إلى المخازن والمبانى المجاورة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق بدأ في جزء من الماكيت نتيجة تعرض المواد الخشبية والديكورات القابلة للاشتعال لمصدر حرارة غير محدد حتى الآن دون وجود معلومات مؤكدة حتى الآن عن حدوث إصابات، وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق لتحديد السبب بدقة.

وكشفت مصادر عن عدم وجود طاقم العمل اليوم الجمعة في الاستوديو.

واندلع اليوم حريق، داخل مبنى ستديو مصر بمنطقة المريوطية بمنطقة المريوطية في الهرم، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة والعاملين بالموقع.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل المبنى، لتتحرك على الفور عربات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.


 

