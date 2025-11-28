«أهلي 2011» يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2011 خارج ملعبه على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الجمهورية.

جاءت ثنائية فوز «أهلي 2011» عن طريق سعد محمد وآدم عادل. بهذا الفوز رفع «أهلي 2011» رصيده إلى 27 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 2 - 0 ، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2، وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 1 - صفر، وعلى الاتحاد السكندري 6 - 0، وعلى بتروجت 2 - 1، مسجلًا 32 هدفًا، مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلًّا من محمد رجب مديرًا فنيًّا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًّا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.