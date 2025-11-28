قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكشف عن ميتسوبيشي Triton Savana من عائلة الـ بيك أب

صبري طلبه

أزاحت ميتسوبيشي الستار عن نسخة خاصة وموجهة بالكامل لمغامرات الطرق الوعرة، ضمن تشكيلة شاحنات البيك أب الخاصة بها، في البرازيل، أطلق عليها اسم Triton Savana.

ويمثل هذا الإصدار قمة التطور في قدرات القيادة خارج الطرق الوعرة، حيث تم تصميم هيكله وتجهيزاته ليتناسب مع أقصى البيئات قسوة، سواء كانت صحاري، أو مسارات جبلية وعرة، مقدماً مزيجاً من منظومة دفع متكاملة؛ لضمان التفوق في التضاريس الصعبة.

ميتسوبيشي Triton Savana

محرك وأداء ميتسوبيشي Triton Savana

تحت غطاء المحرك، تعمل وحدة ديزل مزدوجة التيربو بسعة 2.4 لتر، تطلق قوة تبلغ 202 حصان وتوفر عزماً فائقاً يصل إلى 470 نيوتن متر، وتتكامل هذه القوة مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي ثماني سرعات.

كما تم تزويد "ترايتون سافانا" بنظام دفع رباعي متقدم يسمح للسائق بالاختيار بين وضعيات قيادة متعددة، مُصممة خصيصاً للتكيف مع طبيعة الأرض المختلفة، بما في ذلك الرمال الناعمة، والوحل العميق، والتضاريس الصخرية الوعرة، مما يمنح السائق سيطرة قصوى في أصعب الظروف.

ميتسوبيشي Triton Savana

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي Triton Savana

تأتي السيارة بعدد من تجهيزات الحماية المتكاملة حيث حصلت الشاحنة على مجموعة من التجهيزات الخارجية المعززة، إذ زودت المركبة بأنبوب سحب هواء مرتفع يسمح لها باجتياز المسطحات المائية بعمق يصل إلى 800 ملم دون خوف من دخول المياه إلى المحرك.

ولمزيد من حماية المكونات الحيوية؛ أضيفت عتبات تعمل كدروع للجوانب عند تسلق الصخور أو المناورة في التضاريس الضيقة، ويكتمل المظهر الجاهز للمغامرات بطلاء خارجي مقاوم للخدوش، بالإضافة إلى جنوط سوداء داكنة تحمل إطارات متعددة التضاريس مصممة لتحقيق أقصى قدر من الثبات على مختلف الأسطح.

ميتسوبيشي Triton Savana

وجهزت الشاحنة بكاميرا محيطية تمنح رؤية 360 درجة، مما يسهل ركنها والتحرك بها في الممرات الضيقة والتضاريس المعقدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تدعيم الشاحنة بحزمة متكاملة من منظومات مساعدة القيادة المتقدمة، مع توفير وسائد هوائية متعددة؛ لضمان أقصى مستويات السلامة للركاب، وحساسات حركة، إلى جانب شاشة ترفيه، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

