تصميم وأداء رياضي.. شاهد ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في أسواق السيارات عالميًا، من خلال طرح النسخة الأحدث لاصدارات ASX موديل 2026، التي تنتمي لفئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

محرك وأداء ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تعتمد ميتسوبيشي ASX موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 110 حصانًا، بينما يصل عزم دوران إلى 197 نيوتن متر، ويستند النظام الحركي على تقنية الدفع الرباعي، وناقل حركة أوتوماتكي الأداء طراز CVT، واستهلاك للوقود يصل إلى 13.9 كيلومتر لكل لتر.

ميتسوبيشي ASX موديل 2026

وسائل الحماية لسيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تضم السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2026 وسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب، إلى جانب اعتماد أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، كما يدعم النظام الإلكتروني للثبات والتحكم في الجر، وتضاف إلى التجهيزات نظام تثبيت السرعة وحساسات خلفية للركن مع كاميرا توفر رؤية واضحة للمساحة الخلفية.

مقصورة وتجهيزات ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تتسع المقصورة لخمسة ركاب، وتعتمد على مقاعد مكسوة بالقماش مع إمكانية تعديل أوضاع الجلوس، ويأتي المقود بتصميم جلدي متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي، حيث تم تجهيز النظام بشاشة قياس 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، إشارات جانبية للمرايات مع إمكانية التحكم الكهربائي، شاشة بيانات.

ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تصميم وأبعاد السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2026

وجاءت أبعاد السيارة بطول 4365 مم وعرض 1810 مم وارتفاع 1630 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2670 مم، وتم الاعتماد على مصابيح أمامية LED مع إضاءة نهارية، إضافة إلى عجلات ألمنيوم بقياس 18 بوصة، كما يظهر التصميم الجانبي والخلفي بخطوط انسيابية، ومقدمة تتسم بالشراسة ذات طابع حاد.