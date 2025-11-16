قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الرحيل المفاجئ صدمني.. كمال درويش يكشف كواليس الظهور الذي لم يتم لـ محمد صبري
حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة
فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل
سيف زاهر يكشف: الأهلي يستعد لـ 3 صفقات قوية.. ومفاوضات المهاجم السوبر تقترب من الحسم
فضيحة مالية جديدة.. ترامب يستثمر 82 مليون دولار في سندات الشركات والبلديات | 175 صفقة خلال شهر واحد
الحكمة من عدّة المُطلقة والمُتوفى عنها زوجها .. دار الإفتاء تجيب
صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل
فخ العقود.. تعرّف على حقيقة عروض الهواتف المجانية عبر شركات الاتصالات
كوليبالي ينعى محمد صبري: أفضل من لعبت معهم.. وقلبي مع المصريين في هذا المصاب
أسعار ومواصفات هيونداي النترا 2026 في السعودية

هيونداي النترا 2026
هيونداي النترا 2026
صبري طلبه

تواصل هيونداي تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي من خلال طرح طراز إلنترا 2026، التي تعد واحدة من أكثر سيارات السيدان انتشارًا باختلاف اجيالها، وتضم السيارة باقة من التجهيزات وعدد من الفئات، مع سعر يبدأ من 90,204 ريال سعودي.

أداء ومحركات هيونداي النترا 2026

تقدم إلنترا 2026 خيارين من المحركات، الأول بسعة 1.5 لتر بقوة 113 حصان، والثاني بسعة 2.0 لتر بقوة 157 حصان، ويرتبط كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، بالإضافة إلى نظام دفع أمامي للعجلات.

هيونداي النترا 2026

تجهيزات السيارة هيونداي النترا 2026

تأتي المقصورة بخيارات متعددة من الخامات تشمل المقاعد القماشية أو الجلد حسب الفئة، بينما يحصل السائق على إمكانية ضبط المقعد يدويًا أو كهربائيًا وفق التجهيزات، وتتميز الفئات الأعلى بتبريد للمقاعد الأمامية لراحة الركاب في الأجواء الحارة.

هيونداي النترا 2026

كما تأتي السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي، كما تمت إضافة مجموعة من التقنيات تشمل شاشة ترفيه تدعم أنظمة الربط الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية تتراوح بين 4.2 و10.25 بوصة حسب الفئة، وفتحة سقف وميزة الشحن اللاسلكي في الإصدارات المتقدمة.

هيونداي النترا 2026

تزود إلنترا الجديدة بمجموعة من تجهيزات السلامة حيث تبدأ بوسادتين هوائيتين في النسخ الأساسية وتصل إلى ست وسائد في الفئات الأعلى، كما تتضمن الأنظمة المتقدمة مثبت سرعة متكيف، ونظام تفادي الاصطدام الأمامي الذي يتعرف على المشاة وراكبي الدراجات، إضافة إلى مكابح طوارئ أوتوماتيكية، ويُدعم الأمان أيضًا عبر مساعد البقاء في المسار، وكاميرات محيطية، وحساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية لتسهيل عملية الركن.

هيونداي النترا 2026

أسعار فئات إلنترا 2026 في السعودية

تأتي أسعار إلنترا 2026 بعدة فئات حيث يبلغ سعر فئة GLS 2.0 نحو 90,204 ريال سعودي، بينما تطرح فئة GLS 1.5 بسعر 92,504 ريال سعودي،  أما GL Plus 1.5 يبلغ سعرها 87,904 ريال سعودي، وتطرح فئة GL 2.0 بسعر 87,904 ريال سعودي، بينما تعد GL 1.5 الأقل سعرًا ضمن المجموعة مقابل 84,454 ريال سعودي.

هيونداي النترا هيونداي النترا 2026 سعر هيونداي النترا 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

