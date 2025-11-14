هيونداي باليسايد 2026… فخامة أكبر ولكن ماذا عن الأداء| صور

مع دخول هيونداي باليسايد جيلها الثاني، أصبح واضحًا أن العلامة الكورية الجنوبية ركزت بشكل أكبر على الرفاهية والتجهيزات الداخلية، وهو ما منح السيارة حضورًا أكثر رقيًا مقارنة بسابقتها، غير أن هذا التحول حمل معه جانبًا يؤثر قليلًا على ناحية الأداء خصوصًا في ما يتعلق بالتسارع.

وزن إضافي ومحرك V6 بتسارع أقل

اعتماد هيونداي باليسايد الجديدة على مستويات أعلى من المواد العازلة والترقيات الفاخرة، جاء مع زيادة ملحوظة في الوزن، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرات المحرك التقليدي.

هيونداي باليسايد

ورغم أن هيونداي أبقت على محرك الـV6 بسعة 3.5 لتر، فإن قوته البالغة 287 حصانًا وعزمه البالغ 352 نيوتن متر باتا أقل بصورة طفيفة مما كان عليه الجيل السابق، ما جعل نسخة 2026 أبطأ قليلًا في الانطلاق.

وخلال الاختبارات الغير رسمية، احتاجت فئة XRT Pro المزودة بنظام الدفع الكلي إلى 8.1 ثانية للتسارع من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة، في حين كان الجيل الأول ينجز المهمة في 6.4 ثانية فقط.

يرجح هذا التراجع إلى زيادة الكتلة بنحو 167 كيلوجرامًا، إضافة إلى فقدان إمكانية استخدام أسلوبbrake-torque الذي كان يمنح انطلاقة أكثر حدة للسيارة السابقة.

هيونداي باليسايد

وأظهرت الاختبارات أن الوصول إلى 70 ميلاً في الساعة يستغرق 10.4 ثانية، بزيادة تتجاوز ثانيتين مقارنة بالطراز القديم، وحتى في اختبارات التسارع داخل الترس نفسه، باتت باليسايد الجديدة أبطأ.

وتحتاج السيارة بالسيد إلى 4 ثوانٍ للتسارع من 30 إلى 50 ميلاً في الساعة، و5.8 ثانية من 50 إلى 70 ميلاً في الساعة، بينما كان الجيل الأول أكثر استجابة بفارق واضح.

هيونداي باليسايد

الخيار الهجين الجديد يعيد قوة الأداء

تقدّم هيونداي خيارًا جديدًا كليًا من حيث القوة، يتمثل في منظومة هجينة تجمع بين محرك تيربو رباعي الأسطوانات ومحركين كهربائيين، لتولّد 329 حصانًا و459 نيوتن متر من العزم.

هذا النظام الهجين يمنح أداءً أفضل، حيث تصل السيارة إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 6.6 ثانية، أما بالنسبة لسباق الربع ميل، فإن باليسايد 2026 تستغرق 16.1 ثانية، أي أبطأ بـ 1.3 ثانية من الجيل السابق، نتيجة طبيعية لزيادة الوزن ومستوى الفخامة الجديد الذي تبنّته العلامة.