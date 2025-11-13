أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

تواصل هيونداي الكورية الجنوبية تعزيز حضورها في فئة السيارات الاقتصادية عبر طراز أكسنت 2026 الذي يعد واحدًا من أبرز الخيارات في السوق السعودي، حيث يقدم بسعر يبدأ من 71,919 ريال سعودي للفئة الأولى.

محرك وأداء هيونداي أكسنت 2026

تعتمد هيونداي أكسنت 2026 على محرك سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة تبلغ 115 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 144 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

هيونداي أكسنت 2026

تصميم هيونداي أكسنت 2026

جاءت أكسنت الجديدة بتصميم عصري، حيث زودت بمصابيح أمامية من نوع هالوجين أو LED حسب الفئة، إضافة إلى جنوط ألمنيوم مقاس 15 أو 16 بوصة، أما المرايا الجانبية، فتم تجهيزها بخاصية الضبط الكهربائي وإشارات الانعطاف، بينما تتوفر بتقنية الطي الكهربائي، وفتحة سقف في الفئات الأعلى.

تجهيزات ومواصفات هيونداي أكسنت 2026

تضم السيارة مقاعد بخامات قماشية أو جلدية حسب الفئة، مع تهوية للمقاعد الأمامية في فئة Premium وتم تزويد السيارة بنظام تكييف يدوي أو أوتوماتيكي وفق مستوى التجهيز، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 4.2 بوصة.

هيونداي أكسنت 2026

كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 8 بوصات في الفئات المتقدمة، تدعم الأنظمة الحديثة للاتصال الذكي، ومقود حركة مغلف بالجلد وشاحن لاسلكي للهواتف، وإضاءة محيطية داخلية، إلى جانب وسائد هوائية أمامية.

وتحتوي هيونداي أكسنت 2026 على أنظمة التحكم بالثبات الإلكتروني، إضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة، كما تحتوي على حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية لمساعدة السائق ولسهولة عملية الاصطفاف.

هيونداي أكسنت 2026

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السعودية

تقدم هيونداي أكسنت 2026 بعدة فئات في السوق السعودي، حيث تبدأ الأسعار من 71,919 ريال سعودي لفئة L الأساسية، بينما تأتي فئة GL بسعر يبلغ 75,944 ريال سعودي، أما فئة GLS فتتوفر بسعر 82,844 ريال سعودي، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا LTD إلى سعر 90,894 ريال سعودي.