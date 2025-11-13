إم جي 8 PHEV السيدان تظهر لأول مرة

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 8 PHEV موديل 2026، وتنتمي 8 PHEV لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

مواصفات إم جي 8 PHEV موديل 2026

زودت سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية، وبها واجهة أمامية بأضواء LED متصلة، وبها خط إضاءة مميز، وبها مصابيح خلفية LED لتكمل الطابع الرياضي، وبها أضواء ضباب LED وميزة Follow Me Home لزيادة الأمان والرؤية في مختلف الظروف.

بالاضافة إلي ان سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 بها، مرايات خارجية بخاصية التسخين ، ونوافذ كهربائية بلمسة واحدة للسائق ، وعجلات مقاس 17 بوصة، وبها مرايات قابلة للطي الكهربائي، وبها جنوط مقاس 18 بوصة، وبها مقاعد مكسوة بالجلد، ويمكن طي المقاعد الخلفية بشكل منفصل لتوسيع مساحة التخزين .

ويوجد بـ إم جي 8 PHEV موديل 2026، لوحة قيادة يتوسطها شاشة وسائط مقاس 12.3 بوصة، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها تكييف أوتوماتيك مزود بفتحات خلفية لضمان توزيع مثالي للهواء، وبها 4 منافذ USB ومنفذ 12 فولت لتلبية احتياجات الركاب، وبها فتحة سقف، وبها عجلة قيادة مغطى بالجلد متعدد الوظائف، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات .

وسائل الأمان بـ إم جي 8 PHEV موديل 2026

تحتوي سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 4 وسائد هوائية، وبها ESP نظام الثبات الإلكتروني، و TCS نظام مانع الانزلاق ، و EBD لتوزيع قوة الفرامل الإلكترونية ، وCBC للتحكم في الفرملة عند المنعطفات ، وبها VDC نظام التحكم الديناميكي في الثبات .

محرك إم جي 8 PHEV موديل 2026

تستمد سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 112 حصان، وعزم دوران 135 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر إم جي 8 PHEV موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 108 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 118 ألف ريال سعودي .