مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إم جي 8 PHEV السيدان تظهر لأول مرة

إم جي 8 PHEV موديل 2026
إم جي 8 PHEV موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 8 PHEV موديل 2026، وتنتمي  8 PHEV لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

 إم جي 8 PHEV موديل 2026

مواصفات إم جي 8 PHEV موديل 2026

زودت سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية، وبها واجهة أمامية بأضواء LED متصلة، وبها خط إضاءة مميز، وبها مصابيح خلفية LED لتكمل الطابع الرياضي، وبها أضواء ضباب LED وميزة Follow Me Home لزيادة الأمان والرؤية في مختلف الظروف.

 إم جي 8 PHEV موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 بها، مرايات خارجية بخاصية التسخين ، ونوافذ كهربائية بلمسة واحدة للسائق ، وعجلات مقاس 17 بوصة، وبها مرايات قابلة للطي الكهربائي، وبها جنوط مقاس 18 بوصة، وبها مقاعد مكسوة بالجلد، ويمكن طي المقاعد الخلفية بشكل منفصل لتوسيع مساحة التخزين .

 إم جي 8 PHEV موديل 2026

ويوجد بـ إم جي 8 PHEV موديل 2026، لوحة قيادة يتوسطها شاشة وسائط مقاس 12.3 بوصة، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها تكييف أوتوماتيك مزود بفتحات خلفية لضمان توزيع مثالي للهواء، وبها 4 منافذ USB ومنفذ 12 فولت لتلبية احتياجات الركاب، وبها فتحة سقف، وبها عجلة قيادة مغطى بالجلد متعدد الوظائف، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات .

وسائل الأمان بـ إم جي 8 PHEV موديل 2026

 إم جي 8 PHEV موديل 2026

تحتوي سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها،  4 وسائد هوائية، وبها  ESP نظام الثبات الإلكتروني، و TCS نظام مانع الانزلاق ، و EBD لتوزيع قوة الفرامل الإلكترونية ، وCBC للتحكم في الفرملة عند المنعطفات ، وبها VDC نظام التحكم الديناميكي في الثبات .

محرك إم جي 8 PHEV موديل 2026

 إم جي 8 PHEV موديل 2026

تستمد سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 112 حصان، وعزم دوران 135 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر إم جي 8 PHEV موديل 2026

 إم جي 8 PHEV موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 108 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 8 PHEV موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 118 ألف ريال سعودي .

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

محمد كيلاني

صور بتتركب وكلام .. محمد كيلاني: بقي فيه كبائر في العالم الافتراضي

نور فخري

تستعد لـ عرش سندريلا.. نور فخري تتألق على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يهاجم فوضى السوشيال ميديا وياسمين عبد العريز تؤيد موقفه

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

