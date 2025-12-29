قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الأفريقية.. ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز منتخبي مصر وجنوب أفريقيا
تعرف على المتأهلين من مجموعة مصر إلى دور الـ 16 بأمم أفريقيا
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعرف على المتأهلين من مجموعة مصر إلى دور الـ 16 بأمم أفريقيا

عبدالحكيم أبو علم

لحق منتخب جنوب أفريقيا بمنتخب الفراعنة الي دور الــ16 في بطولة امم افريقيا المقامه حاليا في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة مصر وأنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما أنهى منتخب أنجولا مشاركته في البطولة في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين.

وشهدت مباريات المجموعة أيضا فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي 3-2.

وسيواجه منتخب مصر، في دور الـ 16 عشر، صاحب المركز الثالث، في إحدى المجموعات (الأولى أو الثالثة أو الرابعة)، يوم الخامس من يناير 2026.

وتأهل مع المنتخب الوطني، نظيره الجنوب أفريقي، بينما تبدو فرص زيمبابوي صعبة في أن يكون ضمن أفضل ثوالث.

منتخب مصر بطولة الأمم الأفريقية كرة القدم جنوب أفريقيا زيمبابوي

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

أرشيفية

حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

الزميل الراحل محمود رجب - رحمه الله

موقع صدى البلد ينعى الزميل محمود رجب

المتحف المصري بالتحرير

550 جنيهًا للأجنبي.. المتحف المصري بالتحرير يحدث منظومة أسعار التذاكر

القمص صرابامون فريد زكي

وفاة القمص صرابامون فريد زكي.. والبابا تواضروس يقدم التعزية للأسقف وكهنة القطاع

بالصور

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

