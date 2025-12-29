تعرف على المتأهلين من مجموعة مصر إلى دور الـ 16 بأمم أفريقيا

لحق منتخب جنوب أفريقيا بمنتخب الفراعنة الي دور الــ16 في بطولة امم افريقيا المقامه حاليا في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة مصر وأنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما أنهى منتخب أنجولا مشاركته في البطولة في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين.

وشهدت مباريات المجموعة أيضا فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي 3-2.

وسيواجه منتخب مصر، في دور الـ 16 عشر، صاحب المركز الثالث، في إحدى المجموعات (الأولى أو الثالثة أو الرابعة)، يوم الخامس من يناير 2026.

وتأهل مع المنتخب الوطني، نظيره الجنوب أفريقي، بينما تبدو فرص زيمبابوي صعبة في أن يكون ضمن أفضل ثوالث.