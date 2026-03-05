روسيا تعلن إسقاط 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية .

وذكرت الوزارة – وفق بيان اليوم - "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو في 4 مارس إلى الساعة 7:00 صباحًا (بتوقيت موسكو) في 5 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشارت إلى تدمير 33 طائرة مسيرة؛ فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و17 فوق مياه البحر الأسود، و10 فوق أراضي القرم، وتسع فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأربع فوق أراضي اقليم كراسنودار، ومسيرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان. وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.