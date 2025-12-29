غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

تعد المكرونة بالبشاميل من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص التى يمكن تقديمها في العزومات.

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير المكرونة بالبشاميل

مكرونة قلم مسلوقة

لحمة مفرومة معصجة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

فلفل أخضر رومي

بصل مفروم

طماطم مكعبات

البشاميل

4 كوب لبن

2 كوب مرقة

ملعقة كبيرة سمنة

½ كوب دقيق

بيضة

ملح

فلفل أسود

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

طريقة عمل صينية مكرونة البشاميل



اخلطى اللحمة مع البصل والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي والطماطم.



اخفقى اللبن مع المرقة والبيضة والملح والفلفل الأسود ثم ضيفيه ع الدقيق المحمر في السمنة .



في صينية فرن ضعي اللحمة ثم المكرونة ثم البشاميل وأضيفي الجبن على الوجه وادخلي الفرن حتى تمام احمرار الوجه وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.