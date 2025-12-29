قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة

مصحة الهروب الجماعي
مصحة الهروب الجماعي
محمد غالي

مصحة الهروب الجماعي أثار مقطع فيديو متداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة واسعة من الجدل والقلق، بعد توثيقه هروبا جماعيا لعشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لكشف ملابسات الواقعة.

مصحة الهروب الجماعي

مصحة الهروب الجماعي

تفاصيل هروب نزلاء مصحة إدمان في الجيزة

كشفت التحقيقات الجارية في واقعة مصحة الهروب الجماعي من إحدى المصحات غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة البدرشين عن مفاجآت جديدة، أبرزها أن اثنين من المشرفين القائمين على العمل داخل المصحة لهم معلومات جنائية مسجلة، وهو ما سلط الضوء على أسباب تكرار المخالفات والانتهاكات داخل المكان.

وبدأت الواقعة عقب تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، أظهرت هروب عدد من الأشخاص من داخل المصحة، وسط مزاعم بتعرضهم لسوء معاملة، الأمر الذي أثار غضبا واسعا ودفع وزارة الداخلية إلى فحص المقطع المتداول والتحقق من صحته.

مصحة إدمان مغلقة تعود للعمل رغم قرار الغلق

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تبين أن المصحة المشار إليها تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وسبق إغلاقها في 14 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأوضحت التحريات أن القائمين على إدارة المصحة لم يلتزموا بقرار الغلق، وأعادوا فتحها مرة أخرى خلال شهر نوفمبر، دون أي تصاريح رسمية، بهدف تحقيق أرباح مالية، مستغلين حاجة بعض الأسر لعلاج ذويهم من الإدمان، دون مراعاة لسلامة النزلاء أو القوانين المنظمة.

مصحة الهروب الجماعي

ضبط مالك المصحة ومشرفين ذوي معلومات جنائية

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مالك المصحة وعدد من المشرفين القائمين على إدارتها، حيث كشفت التحريات أن اثنين من المشرفين لهما معلومات جنائية، وهو ما فسر حجم التجاوزات التي تم رصدها داخل المصحة.

وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات، أقروا بقيامهم بإعادة تشغيل المصحة بعد غلقها دون ترخيص، مؤكدين أن هدفهم كان تحقيق مكاسب مالية، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى داخل المكان انتهت بهروب عدد من النزلاء.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع التنسيق لإعادة غلق المصحة وتشميعها ومنع مزاولة النشاط مرة أخرى، في إطار جهود الدولة لمواجهة الكيانات الطبية غير المرخصة.

وزارة الصحة تتحرك وتقرر الغلق النهائي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان تحركها الفوري عقب رصد الواقعة، حيث انتقلت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى موقع المصحة.

وقررت الوزارة غلق المنشأة بشكل نهائي، وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة واستغلال المرضى.

وأوضحت الوزارة أن الفحص الميداني أثبت أن المنشأة غير مرخصة وتمارس نشاطا غير قانوني يعد انتحالا لصفة منشأة طبية، بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وشددت وزارة الصحة على عدم التهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تقدم خدمات علاجية خارج الأطر القانونية والإنسانية، مؤكدة التزام الدولة بحماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على علاج آمن.

مصحة الهروب الجماعي

مراكز علاج الإدمان غير المرخصة تحت الرقابة

وأعادت الواقعة ملف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة إلى الواجهة، في ظل مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرضى وحقوقهم.

وبحسب البيانات الرسمية، تم إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من عام 2025 في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم، إضافة إلى إغلاق 25 مركزا مخالفا خلال يوليو في مناطق البدرشين والشيخ زايد وبدر والشروق، فضلا عن 15 مركزا آخر في أكتوبر بمحافظة الجيزة لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.

مصحة الهروب الجماعي مصحة الهروب الهروب الجماعي مصحة إدمان في الجيزة مصحة إدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

أرشيفية

حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق

رجالة.. إبراهيم فايق يوجة رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

حامد حمدان

صفقة حامد حمدان تشعل صراع ميركاتو الشتاء

المنتخب التونسي

تونس تسعى لرد الاعتبار امام تنزانيا في بطولة أمم إفريقيا

بالصور

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد