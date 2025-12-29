هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن واقعة الهروب الجماعي لنزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان، جاء من منشأة محل غير مرخصة وتمارس مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار الغلق الإداري الفوري للمكان، مع إخطار النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية

لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أدإن

.إنشاء مصحة لعلاج الإدمان يخضع لشروط فنية وإدارية صارمة، ينظمها قانون التراخيص، ويتم التقدم بها إلى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بوجود سوء معاملة أو تعذيب داخل المصحة، مؤكدا أن أن لجوء بعض الأسر إلى المصحات غير المرخصة يرجع إلى الخوف من الوصمة المجتمعية، أو القلق بشأن سرية بيانات المرضى.

