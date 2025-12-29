متحدث الصحة: هذا سبب لجوء مرضى الإدمان للمراكز غير المرخصة

وجّه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، نداءً لمن يرغب في تلقي العلاج من الإدمان، قائلًا: "الذي عاوز يتعالج من الإدمان ممكن يتصل على الخط الساخن 16023 أو 0120747474 للتأكد من ترخيص المكان، ونناشد الناس تعمل كده، ترفع سماعة التليفون وتسأل".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "بخلاف أن هناك مراكز حكومية مجانية تقوم بهذا الغرض، لكن لو عاوز مركزًا خاصًا ارفع سماعة التليفون واسأل عن ترخيص المكان قبل ما تتوجه إليه".

وكشف أنه خلال عام 2025 تم ضبط وإغلاق 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من العام في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والإسماعيلية والفيوم، بالإضافة إلى 25 منشأة في يوليو 2025 بمنطقتي البدرشين والشيخ زايد والشروق، و15 منشأة أخرى في أكتوبر بالجيزة.

وعن أسباب لجوء بعض المرضى إلى هذه المراكز غير المرخصة، قال: "هناك سببان رئيسيان؛ الأول هو الخوف من الوصمة الاجتماعية، رغم أننا نملك 284 مركزًا مرخصًا على مستوى الجمهورية بين حكومي وخاص.

أما السبب الثاني فهو القلق من عدم سرية البيانات، مع أن القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص بالصحة النفسية يؤكد ويشدد على سرية بيانات المتعالجين من الإدمان داخل أي مركز مرخص".