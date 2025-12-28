قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اجتماع موسع لإدارة مكافحة العدوى بصحة الإسكندرية

أحمد بسيوني

عقدت مديرية الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لإدارة مكافحة العدوى، تحت إشراف الدكتورة عبير عنان  مدير إدارة مكافحة العدوى، بحضور أعضاء فريق الإدارة، وذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية على تعزيز إجراءات مكافحة العدوى وضمان سلامة المرضى، وتحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومراجعة أداء الفترة السابقة ومعدلات حدوث العدوى، والوقوف على نقاط القوة، إلى جانب تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بما يضمن الارتقاء المستمر بمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية.
كما تم مناقشة خطط التدريب السنوية لعام 2026، ووضع خطوات عملية واضحة، مع توزيع المهام على أعضاء الفريق لمتابعة كافة المناطق ووحداتها ومستشفياتها، وإعداد تقارير دورية تتضمن السلبيات التي تم رصدها والإجراءات التصحيحية المتخذة حيالها. وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، وضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تدريب الطواقم الطبية على سياسات مكافحة العدوى، وتفعيل الدور الرقابي اليومي داخل الأقسام المختلفة.
وفي هذا الإطار، تم وضع جدول المرورات الميدانية، تأكيدًا على أن مرورات مكافحة العدوى لا تقتصر على المتابعة فقط، بل تُعد خطوة أساسية لضمان سلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمة الصحية، واكتشاف أي مخاطر محتملة واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهتها.
وأكد  <<بدران>>  أن مكافحة العدوى تمثل أولوية قصوى داخل جميع المنشآت الصحية، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالسياسات المعتمدة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة تحافظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمنظومة الصحية.

