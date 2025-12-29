فيديو صادم يهز البدرشين.. والصحة تكشف سر هروب مرضى بمصحة خاصة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه فور الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر هروب عدد من المرضى من إحدى المصحات الخاصة، تحركت الوزارة بشكل عاجل للتعامل مع الواقعة.



وأوضح عبد الغفار أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص تحركت على الفور، بالتنسيق مع المجلس القومي للصحة النفسية ووزارة الداخلية، حيث تم التوصل إلى المكان المشار إليه في الفيديو، والذي تبين أنه يقع بإحدى قرى مركز البدرشين.

النزول الميداني ومعاينة الموقع

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أنه عقب النزول الميداني ومعاينة الموقع، تبيّن أن المكان غير مؤهل على الإطلاق ولا تتوافر به الاشتراطات الصحية أو القانونية اللازمة لتقديم أي نوع من خدمات التأهيل أو العلاج، خاصة ما يتعلق بمرضى الإدمان.

إحالة الواقعة للجهات المختصة

وشدد عبد الغفار على أنه تم إغلاق المكان فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني أو تعرض حياة المرضى للخطر.

المصحات والمنشآت الطبية

وأكد أن وزارة الصحة تواصل جهودها في تشديد الرقابة على المصحات والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومطابقة للمعايير المعتمدة.