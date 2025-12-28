قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تعذيب وشمع أحمر.. القصة الكاملة للهروب الجماعي من مصحة علاج إدمان بالمريوطية.. صور

ندى سويفى

تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته ٩٠ ثانية تحت عنوان هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان بالمريوطية.

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد لشباب يفرون وسط الشارع مع تعليق من مصور الفيديو أن هرلاء الشباب أخبروهم بقيامهم بكسر باب مصحة كانوا يعالجون بها في منطقة المريوطية وهروبهم منها بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.


وأمرت الجهات المختصة بالجيزة بتشميع مصحة علاج الإدمان بالشمع الأحمر، بعد هروب أكثر من 200 نزيل منها.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو فور تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتولت اجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات.

ووصلت أجهزة الأمن إلى مصحة علاج الإدمان بالبدرشين لفحصها، بعد هروب أكثر من 200 نزيل منها.

وأكد مصدر أمني، أنه تم التنسيق مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة؛ لفحص المصحات الواقعة في مناطق المريوطية، للتأكد من التراخيص ومدى التزامها بالمعايير الصحية، وضمان عدم تعريض المرضى لأي ممارسات تعسفية أو تعذيبية.

ومن جانبها علقت وزارة الصحة والسكان على مقطع الفيديو المتداول الدائم على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ سياسات الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية، تتابع الوزارة باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هروب جماعي من إحدى المنشآت التي تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والمزاعم المصاحبة حول سوء المعاملة داخلها.

تبين من المتابعة التي أجرتها لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مخالفًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.


وتشير الوزارة إلى تحركها الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، بما في ذلك إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، وغلق المنشأة بشكل نهائي، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتداولت الأقاويل وشهود عيان أن الشباب ظهروا في الفيديو وهم يهربون من المصحة، متحدثين عن تعرضهم لسوء معاملة، بينما تستمر الأجهزة الأمنية في التحقيقات للتأكد من صحة هذه الروايات.

التواصل الاجتماعي هروب جماعي مصحة لعلاج الإدمان

