برلمان

بعد واقعة الهروب من مصحة لعلاج الإدمان.. هذه عقوبة إدارة منشأة صحية بدون ترخيص

المتهمين
المتهمين
معتز الخصوصي

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس ٣ متهمين القائمين على مصحة علاج الإدمان بعد هروب نزلاءها في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين إدارة منشأة بدون ترخيص وفض الشمع الأحمر بعد إغلاق وزارة الصحة للمكان، وطلبت النيابة التحريات حول ممارسات المتهمين على النزلاء والتحري حول هوية النزلاء ومدى صحة تعذيب المتهمين لهم.

وفى إطار كشف ملابسات صور ومقاطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الأدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة.

بالفحص تبين أن المصحة المشار إليها غير مرخصة وتم غلقها بتاريخ 14 أكتوبر الماضى عقب إستهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وأمكن تحديد وضبط (مالك المصحة ومشرفين بها "لإثنين منهم معلومات جنائية" ) وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة مرة آخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر المنقضى فى إطار تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة.

العقوبة القانونية

ونص قانون تنظيم المنشآت الطبية،على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.

النيابة العامة مصحة علاج الإدمان مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة البدرشين

