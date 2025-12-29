قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الانتهاكات تتكرر كل 3 أشهر… خبيرة قانونية تطالب بإجراءات عاجلة في مصحات الإدمان

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية
هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية
أميرة خلف

أثارت واقعة الهروب الجماعي لمجموعة من المدمنين من مصحة الإدمان في المريوطية، غضب الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إفادة البعض بأنهم تعرضوا لهجوم وتعذيب داخل المصحة .

وأكدت المحامية والخبيرة في الشأن القانوني والتشريعي، رحاب التحيوي ، أنه في ظل تكرار حالات الانتهاكات والإهمال التي يتعرض لها المرضى داخل بعض مصحات علاج الإدمان، ينبغي تفعيل الدور الرقابي لكافة المؤسسات التوعوية لحماية المرضى .


مصحات الإدمان بحاجة لرقابة صارمة وبرامج توعية

وأوضحت "التحيوي"  لموقع "صدى البلد" أنه كل 3 شهور يتم رصد مثل هذه المخالفات، الأمر الذي يستدعي المواجهة الفعالة ، وذلك من خلال نشر قائمة رسمية بالمراكز المعتمدة، وتعزيز البرامج التوعوية للأهالي والمرضى على حد سواء.


وتجري الأجهزة الأمنية حاليا فحصا دقيقا لمقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر مشاهد لهروب عدد من الأشخاص من إحدى مصحات علاج الإدمان الكائنة بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحريات الأولية تشير إلى أن الأشخاص الظاهرين في الفيديو هم من المتعافين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة، موضحة أن الجهات المختصة تعمل على تحديد موقع المنشأة بشكل دقيق، وفحص مدى قانونية عملها، والتحقق من حصولها على التراخيص اللازمة، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير المنظمة لعمل مصحات علاج الإدمان. 

المريوطية الإدمان مصحات الإدمان رحاب التحيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ترشيحاتنا

حسام حسن

طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب

الزمالك

علاء عبد الغني: الزمالك غير مقنع أمام بلدية المحلة.. والفوز أنقذه

تراوري ضد الجزائر

يفسد البطولة.. تراوري ينتقد التحكيم بعد خسارة بوركينا فاسو أمام الجزائر

بالصور

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد