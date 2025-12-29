الانتهاكات تتكرر كل 3 أشهر… خبيرة قانونية تطالب بإجراءات عاجلة في مصحات الإدمان

أثارت واقعة الهروب الجماعي لمجموعة من المدمنين من مصحة الإدمان في المريوطية، غضب الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إفادة البعض بأنهم تعرضوا لهجوم وتعذيب داخل المصحة .

وأكدت المحامية والخبيرة في الشأن القانوني والتشريعي، رحاب التحيوي ، أنه في ظل تكرار حالات الانتهاكات والإهمال التي يتعرض لها المرضى داخل بعض مصحات علاج الإدمان، ينبغي تفعيل الدور الرقابي لكافة المؤسسات التوعوية لحماية المرضى .



مصحات الإدمان بحاجة لرقابة صارمة وبرامج توعية

وأوضحت "التحيوي" لموقع "صدى البلد" أنه كل 3 شهور يتم رصد مثل هذه المخالفات، الأمر الذي يستدعي المواجهة الفعالة ، وذلك من خلال نشر قائمة رسمية بالمراكز المعتمدة، وتعزيز البرامج التوعوية للأهالي والمرضى على حد سواء.



وتجري الأجهزة الأمنية حاليا فحصا دقيقا لمقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر مشاهد لهروب عدد من الأشخاص من إحدى مصحات علاج الإدمان الكائنة بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحريات الأولية تشير إلى أن الأشخاص الظاهرين في الفيديو هم من المتعافين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة، موضحة أن الجهات المختصة تعمل على تحديد موقع المنشأة بشكل دقيق، وفحص مدى قانونية عملها، والتحقق من حصولها على التراخيص اللازمة، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير المنظمة لعمل مصحات علاج الإدمان.