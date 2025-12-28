صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

تواصل الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واقعة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق هروبا جماعيا من إحدى مصحات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، وسط مزاعم بتعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة داخل المنشأة.

وفي هذا الصدد، تجري الأجهزة الأمنية حاليا فحصا دقيقا لمقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر مشاهد لهروب عدد من الأشخاص من إحدى مصحات علاج الإدمان الكائنة بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحريات الأولية تشير إلى أن الأشخاص الظاهرين في الفيديو هم من المتعافين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة، موضحة أن الجهات المختصة تعمل على تحديد موقع المنشأة بشكل دقيق، وفحص مدى قانونية عملها، والتحقق من حصولها على التراخيص اللازمة، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير المنظمة لعمل مصحات علاج الإدمان.

وأكدت المصادر ذاتها أن أعمال الفحص والتحري ما زالت مستمرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط القائمين على إدارة المصحة في حال ثبوت وجود مخالفات أو إهمال جسيم أدى إلى وقوع الحادث.

وفي هذا السياق، بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، إجراءات موسعة لفحص المقطع المصور المتداول، والذي يوثق لحظات هرولة مجموعة من الشباب في شوارع منطقة المريوطية، عقب تمكنهم من تنفيذ عملية هروب جماعي من إحدى المصحات المخصصة لعلاج الإدمان.

وتعمل الجهات المختصة حاليا على تحديد توقيت تصوير ونشر الفيديو، فضلا عن التحقق من الموقع الجغرافي الدقيق للمنشأة المشار إليها، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عنها، حال ثبوت عدم حصولها على التراخيص القانونية أو ارتكابها انتهاكات بحق النزلاء.

وأظهرت المقاطع المصورة حالة من الذعر والارتباك بين مجموعة من الأشخاص أثناء سيرهم بشكل لافت في شوارع المريوطية، حيث قام أحد المارة باستيقافهم وتوثيق الواقعة باستخدام هاتفه المحمول.

وبحسب ما أفاد به شهود عيان، فإن هؤلاء الشباب تمكنوا من تحطيم الأبواب الرئيسية للمصحة والخروج إلى الشارع، هربا مما وصفوه بظروف احتجاز غير آدمية كانوا يعانون منها داخل المنشأة.

والجدير بالذكر، أن ذكر مصور الفيديو إلى ملاحظه مهمة جدا وهي أن وجود آثار كدمات وجروح واضحة على أجساد بعض الفارين، الأمر الذي عزز من رواياتهم حول تعرضهم لوقائع تعذيب وضرب مبرح داخل أسوار المصحة، وهو ما تخضع له هذه الادعاءات حاليا للفحص والتحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة.