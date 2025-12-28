قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصومال يدعو الدول العربية لمساندته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
تفاجأت بالأمر .. القارئ محمد الملاح يعتذر عن واقعة رمي الأموال خلال تلاوته في باكستان | شاهد
مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نكون طرفًا في تهجير الفلسطينيين من أرضهم
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
تحقيقات وملفات

ياسمين القصاص

تواصل الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واقعة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق هروبا جماعيا من إحدى مصحات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، وسط مزاعم بتعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة داخل المنشأة.

وفي هذا الصدد، تجري الأجهزة الأمنية حاليا فحصا دقيقا لمقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر مشاهد لهروب عدد من الأشخاص من إحدى مصحات علاج الإدمان الكائنة بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحريات الأولية تشير إلى أن الأشخاص الظاهرين في الفيديو هم من المتعافين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة، موضحة أن الجهات المختصة تعمل على تحديد موقع المنشأة بشكل دقيق، وفحص مدى قانونية عملها، والتحقق من حصولها على التراخيص اللازمة، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير المنظمة لعمل مصحات علاج الإدمان.

وأكدت المصادر ذاتها أن أعمال الفحص والتحري ما زالت مستمرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط القائمين على إدارة المصحة في حال ثبوت وجود مخالفات أو إهمال جسيم أدى إلى وقوع الحادث.

وفي هذا السياق، بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، إجراءات موسعة لفحص المقطع المصور المتداول، والذي يوثق لحظات هرولة مجموعة من الشباب في شوارع منطقة المريوطية، عقب تمكنهم من تنفيذ عملية هروب جماعي من إحدى المصحات المخصصة لعلاج الإدمان.

وتعمل الجهات المختصة حاليا على تحديد توقيت تصوير ونشر الفيديو، فضلا عن التحقق من الموقع الجغرافي الدقيق للمنشأة المشار إليها، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عنها، حال ثبوت عدم حصولها على التراخيص القانونية أو ارتكابها انتهاكات بحق النزلاء.

وأظهرت المقاطع المصورة حالة من الذعر والارتباك بين مجموعة من الأشخاص أثناء سيرهم بشكل لافت في شوارع المريوطية، حيث قام أحد المارة باستيقافهم وتوثيق الواقعة باستخدام هاتفه المحمول.

وبحسب ما أفاد به شهود عيان، فإن هؤلاء الشباب تمكنوا من تحطيم الأبواب الرئيسية للمصحة والخروج إلى الشارع، هربا مما وصفوه بظروف احتجاز غير آدمية كانوا يعانون منها داخل المنشأة.

والجدير بالذكر، أن ذكر مصور الفيديو إلى ملاحظه مهمة جدا وهي أن وجود آثار كدمات وجروح واضحة على أجساد بعض الفارين، الأمر الذي عزز من رواياتهم حول تعرضهم لوقائع تعذيب وضرب مبرح داخل أسوار المصحة، وهو ما تخضع له هذه الادعاءات حاليا للفحص والتحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة.

