تفاصيل معاقبة عاطل بالمشدد 6 سنوات في الاتجار بالهيروين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

مخدر الهيروين

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

كما أحرز ذخيرة عبارة عن طلقة تستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص وسلاح ناري غير صالح للاستخدام دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهم عبارة عن 72 لفافة ورقية من مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 34.70 جراما، كما أثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات شملت طلقة خرطوش عيار 12، كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.