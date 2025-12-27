القبض على أحد أنصار مرشح بدائرة مركز شرطة الفيوم

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الفيوم من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة من ضبط (سائق) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة مستقلاً سيارة "ميكروباص" وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي نفس السياق تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

