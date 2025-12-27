رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة بقسم شرطة جرجا بسوهاج، من ضبط إحدى السيدات بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين والكروت الدعائية ومبلغ مالي تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي نفس السياق، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

