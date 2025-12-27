والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم

مازال أهالي مركز أشمون في محافظة المنوفية يعانون من تبعات حادث الطريق الصحراوي أثناء توجه أبناءهم إلى عملهم والذي راح ضحيته 5 من أبناء مركز أشمون وأصيب أكثر من 6 مصابين.

ومن بين المصابين جنة وفرحة شقيقتان خرجتا للعمل من أجل مساعدة والدهم لتحمل أعباء المعيشة حيث يعمل والدهما سائق ولديه 5 فتيات شقيقات.

وقال الأب: إن جنة وفرحة أصيبتا في حادث الطريق الاقليمي حيث تلقي هاتف بإصابة بناته في الحادث أثناء توجههم إلي عملهم بإحدى محطات تصدير البرتقال بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأضاف أنه توجه إلى مستشفي وادي النطرون ووجد نجلته جنة مصابة بكدمات وجروح وكسور، بينما تم احتجاز نجلته فرحة في العناية المركزة.

وتابع أن شقيقه اصطحب نجلته جنة إلي المنزل بينما ظل هناك من أجل نجلته فرحه 3 أيام واستطاع نقلها الي مستشفى ميت خلف.

وأوضح الأب أنه يقضي يومه ليلا ونهارا امام المستشفى من اجل نجلته فرحه، مؤكدا ان لديه 5 بنات استطاع ان يزوج اثنين وكانت تساعده فرحه وجنة في متطلبات المعيشه.

وتابع الاب، انه يعمل سائق ونجلته جنة تحتاج الي علاج وفرحه في العناية المركزة يتم عمل كل الفحوصات على حسابهم الشخصي.

وتابع الاب، ان بناته يخرجن يوميا من اجل لقمة العيش ولكن جشع الساىقين والمقاولين يقوموا بتحميل السيارة باعداد مضاعفه.

واكد ان نجلته اكدت له ان سائق الميكروباص دخل في وصلة هزار ودخل في السياره التريلا، قائلا “ فرحة بنتي اللي في العناية كان رافضة تقعد بنت على رجلها والسواق زعقلها وقعدت تعيط لحد ما حصل الحـادثة”.

وناشد الاب المسئولين مساعدته لعلاج بناته حيث تفرغ الان واصبح لا يعمل من اجل رعاية ابنته المريضة حيث يقضي وقته امام المستشفى.

https://www.facebook.com/share/v/1DLB7xYT5m/