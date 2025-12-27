قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
مسئولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يكشفون موعد الحرب مع إسرائيل
حوادث

والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم

الفتاة المصابة
الفتاة المصابة
مروة فاضل

مازال أهالي مركز أشمون في محافظة المنوفية يعانون من تبعات حادث الطريق الصحراوي أثناء توجه أبناءهم إلى عملهم والذي راح ضحيته 5 من أبناء مركز أشمون وأصيب أكثر من 6 مصابين. 

ومن بين المصابين جنة وفرحة شقيقتان خرجتا للعمل من أجل مساعدة والدهم لتحمل أعباء المعيشة حيث يعمل والدهما سائق ولديه 5 فتيات شقيقات. 

وقال الأب: إن جنة وفرحة أصيبتا في حادث الطريق الاقليمي حيث تلقي هاتف بإصابة بناته في الحادث أثناء توجههم إلي عملهم بإحدى محطات تصدير البرتقال بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

 وأضاف أنه توجه إلى  مستشفي وادي النطرون ووجد نجلته جنة مصابة بكدمات وجروح وكسور، بينما تم احتجاز نجلته فرحة في العناية المركزة. 

وتابع أن شقيقه اصطحب نجلته جنة إلي المنزل بينما ظل هناك من أجل نجلته فرحه 3 أيام واستطاع نقلها الي مستشفى ميت خلف. 

وأوضح الأب أنه يقضي يومه ليلا ونهارا امام المستشفى من اجل نجلته فرحه، مؤكدا ان لديه 5 بنات استطاع ان يزوج اثنين وكانت تساعده فرحه وجنة في متطلبات المعيشه. 

وتابع الاب، انه يعمل سائق ونجلته جنة تحتاج الي علاج وفرحه في العناية المركزة يتم عمل كل الفحوصات على حسابهم الشخصي. 

 وتابع الاب، ان بناته يخرجن يوميا من اجل لقمة العيش ولكن جشع الساىقين والمقاولين يقوموا بتحميل السيارة باعداد مضاعفه. 

واكد ان نجلته اكدت له ان سائق الميكروباص دخل في وصلة هزار ودخل في السياره التريلا، قائلا “ فرحة بنتي اللي في العناية كان رافضة تقعد بنت على رجلها والسواق زعقلها وقعدت تعيط لحد ما حصل الحـادثة”.

وناشد الاب المسئولين مساعدته لعلاج بناته حيث تفرغ الان واصبح لا يعمل من اجل رعاية ابنته المريضة حيث يقضي وقته امام المستشفى. 

https://www.facebook.com/share/v/1DLB7xYT5m/

