جراحة ناجحة تنقذ رضيعة عمرها 35 يومًا في المنوفية.. ماذا حدث؟

نجح الفريق الطبي المتخصص بمستشفى زاوية الناعورة المركزي، في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بقيادة الدكتور إسلام الفقي في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 35 يومًا، تم تحويلها من مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، لإجراء تدخل جراحي دقيق.

ووصلت الطفلة إلى المستشفى وهي تعاني من فتق بالحجاب الحاجز بالجهة اليمنى من نوع “بوكدالك مرتد”، مصحوبًا بـ انسداد معوي، وصعوبة شديدة في التنفس، والتهاب رئوي، وهي من الحالات شديدة الخطورة التي تتطلب تجهيزات عالية المستوى وتدخلاً جراحيًا دقيقًا متعدد التخصصات.

وعلى الفور، تم استقبال الحالة بعد الموافقة الطبية اللازمة، حيث جرى إدخال الطفلة إلى قسم الأطفال المبتسرين، ووضعها داخل حضانة مجهزة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية العاجلة، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، بالإضافة إلى تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية، تمهيدًا للتدخل الجراحي.

وخلال العملية الجراحية، تم إعادة فتح الجرح القديم وإجراء الاستكشاف الجراحي، حيث تبيّن وجود التصاقات شديدة بالأمعاء مع التواء بالأمعاء والإثني عشر، كما ثبت أن الإصلاح الجراحي السابق للفتق لم يكن فعّالًا.

وعلى ضوء ذلك، قام الفريق الطبي بإزالة الخيوط القديمة، وردّ الأمعاء من التجويف الصدري إلى داخل البطن، بالإضافة إلى ردّ الكلية اليمنى إلى موضعها الطبيعي داخل التجويف البطني.

كما تم إجراء استعدال الأمعاء بطريقة “لادز” الجراحية، إلى جانب استئصال الزائدة الدودية، وفي المرحلة التالية، جرى إصلاح فتق الحجاب الحاجز باستخدام خيوط إيثيبوند، مع التأكد من كفاءة الإصلاح الكامل للحجاب الحاجز وسلامة الأمعاء، ثم غلق جدار البطن بإحكام.

وتمت الإفاقة داخل غرفة العمليات بنجاح، أعقبها نقل الطفلة إلى الحضانة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية الدقيقة.

وأُجري هذا التدخل الجراحي الدقيق على يد فريق طبي متميز يضم: الدكتورمجدي لولح – أستاذ جراحة الأطفال، الدكتور علاء شاهين – أخصائي جراحة الأطفال، الدكتور حسام بيومي – استشاري التخدير

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود – وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن هذا النجاح يُعد نموذجًا مشرفًا لما تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة من تطور ملحوظ، مشيدًا بكفاءة الفرق الطبية والتمريضية بمستشفى زاوية الناعورة المركزي، وقدرتهم على التعامل مع أدق وأعقد حالات جراحات الأطفال وحديثي الولادة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المستشفيات المركزية ورفع كفاءتها الفنية والتجهيزية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة مستشفى زاوية الناعورة كمركز إحالة إقليمي يخدم محافظات الجمهورية المختلفة.