محافظ المنوفية يناقش مع مصر الخير سبل التعاو فى التنمية المجتمعية

مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد وتمويل المشروعات بمؤسسة مصر الخير ، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة والتوسع فى خطط التنمية المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة من أجل بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة وآمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور الأستاذ صبري عبدالحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

حيث تناول اللقاء ، استعراض عدد من المشروعات التي نفذتها مؤسسة مصر الخير بنطاق المحافظة في مختلف المجالات والمبادرات ، وكذا مناقشة الخطط الجاري تنفيذها والتي ترتكز في مجالات التنمية المجتمعية ودعم فرص التمكين الاقتصادي وخدمات الحماية الاجتماعية لمساندة الأسر الأولى بالرعاية وخاصة ذوى الهمم لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة لهم، فضلاً عن دعم مشروعات التنمية الشاملة عبر مختلف قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي التي من شأنها خدمة المجتمع وتنميته.

وثمن محافظ المنوفية جهود مؤسسة مصر الخير ودورها الرائد والفعال في تنمية المجتمع ، مؤكداً حرصه على التعاون الوثيق والبناء مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية  لتقديم يد العون والمساعدات العينية والمساهمات المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية بما يحقق التنمية الشاملة وتعزيز قيم المشاركة الاجتماعية كشريك أساسي للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

غلاف الرواية

