رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

محافظ المنوفية
مروة فاضل

 اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الدراسي  2025 / 2026 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب ، موجهاً التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية تعليم المنوفية امتحانات

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

