محافظات

محافظ المنوفية: التعليم أساس التنمية وانضمام شبين الكوم لليونسكو تتويج لجهود الدولة

تكريم
تكريم
مروة فاضل

شهد ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فاعليات احتفالية اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو للتربية والعلوم والثقافة لانضمام عدد من المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2025 بفندق الماسة بالقاهرة. الي

حضر المؤتمر، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ، الدكتور إبراهيم صابر عرب محافظ القاهرة، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ،  الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، محمد موسى نائب محافظ المنوفية ، عدد من نواب المحافظين ومساعديهم ،السفير  عمرو الشربيني مساعد وزير الخارجية للقطاع متعدد الأطراف والأمن الدولي ، السفير حسام القاويش مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي ،  مساعد وزير الخارجية للوكالات المتخصصة ، مدير شئون اليونيسكو وتراث الدولة ، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على إدارة التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية ، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والقيادات التنفيذية .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالحضور والمشاركة في تلك الاحتفالية التي نظمتها اللجنة الوطنية لليونسكو لانضمام مدينة شبين الكوم رسمياً إلى شبكة مدن التعلم العالمية التابعة لمنظمة الامم المتحدة للعلوم والثقافة ( اليونسكو ) برفقة مدينتي القاهرة والمنصورة ، هو إنجاز هام يعكس رؤية واعية من جانب الدولة لتؤكد أن مسار التعليم هو أساس التنمية المستدامة وبوابة العبور نحو المستقبل ، مؤكداً أن هذا الانضمام لا يعد مجرد وثيقة دولية تاريخية فقط بل هو تتويج لجهود متكاملة بذلتها الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية التي وضعت الإنسان المصري في قلب عملية التنمية وجعلت من التعلم ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار  محافظ المنوفية إلى أن انضمام مدينة شبين الكوم جاء لما تمتلكه من مقومات تعليمية وثقافية وبشرية متميزة وما تشهده من جهود حسيسة لتطوير منظومة التعليم على كافة المستويات وتعزير المهارات الرقمية لتمكين الشباب والمرأة وذوى الهمم وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم مدن التعلم المستدام ، مقدماً شكره وتقديره للجنة الوطنية لليونسكو وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز من مؤسسات الدولة ، مؤكداً التزامنا الكامل نحو مواصلة العمل وتطوير السياسات والبرامج لتكون شبين الكوم نموذجاً رائداً وقابلاً للتطبيق في باقي مدن المحافظة إيماناً بأن العلم والتعلم هما الضمانة الحقيقية لنهضة الأمم ورقى الشعوب .

وخلال الاحتفالية ، تم تكريم محافظ المنوفية  تقديراً لجهوده المتميزة ودعمه المستمر لمنظومة التعليم والتعلم مدى الحياة، ودوره الفاعل في تمكين مدينة شبين الكوم من الانضمام إلى شبكة مدن التعلم العالمية التابعة لليونسكو، بما يعكس حرص المحافظة على تبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وشهدت الاحتفالية كلمة مساعد وزير التعليم العالي والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، معرباً عن سعادته لانضمام عدد من المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (القاهرة -المنصورة - شبين الكوم ) مشيراً إلى أن اللجنة تلقت ملفات 15 مدينة مصرية وتم اختيار المدن الثلاثة بعد عملية تقييم دقيقة لاختيار الملف الأكثر تميزاً، وأن هذا الحدث يعكس بوضوح ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بملف التعليم والتعلم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان ، مؤكداً على أن انضمام المدن المصرية إلى هذه الشبكة الدولية لا يأتي مصادفة بل هي ثمرة جهود متواصلة وتنسيق فعال ورؤية الدولة التي تضع الإنسان المصري في صدارة أولوياتها، لافتاً أن اللجنة تعمل على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الداعمة للتعلم مدى الحياة ، هذا وتعد شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو ، منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز السياسات الداعمة للتعلم مدى الحياة وربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل. 

فيما قدمت وزيرة التنمية المحلية التهنئة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهود اللجنة الوطنية لليونسكو وجهود محافظوا المنوفية والقاهرة والدقهلية في هذا الملف ، مثمنة جهود قطاع التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية لما قدمه من دعم فنى وتنسيقي للمحافظات في إعداد ملفات متميزة مما أسهم في انضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم ،كما أكدت  على أن انضمام المدن المصرية إلى الشبكة العالمية لمدن التعلّم جاء وفق تسلسل زمني يعكس الجهود الحثيثة للدولة في هذا الملف ، مشيره إلى  أنه تم تشكيل لجنة متخصصة بالوزارة لتدريب وتأهيل المسؤولين بالمحافظات على إعداد ملفات الترشح وفق المعايير الدولية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية مكثفة بمركز سقارة لنقل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال ، ونوهت عن إنشاء شبكة وطنية مصرية لمدن التعلّم تضم المحافظات المنضمة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك واستدامة التجربة على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته، استعرض وزير التعليم العالي أبرز إنجازات اللجنة الوطنية لليونسكو للتربية والعلوم والثقافة، وما حققته من جهود ملموسة في دعم المبادرات التعليمية والثقافية وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، معرباً عن عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذى يجسد فخراً وانجاز جديد يضاف إلى سجل الدولة المصرية في مجال التعليم وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة ، ورؤية وطنية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى وضع بناء الإنسان المصري في قلب عملية التنمية ، مثمناً الجهود التي بذلتها المحافظات المشاركة والقيادات التنفيذية والمؤسسات التعليمية في إعداد ملفات الترشح واستيفاء المعايير الدولية وهو ما يعكس وعياً متزايداً بأهمية التعليم كقوة دافعة للتنمية الشاملة ، مؤكداً أن مصر ستظل بعلمها وعلمائها ومؤسستها نموذجاً رائداً في دعم التعليم ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة . 

وفي ختام الاحتفالية ، تم  تكريم أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بمدن التعلم، تقديراً لجهودهم العلمية والمهنية ودورهم المحوري في تقييم ملفات المدن المرشحة وفقاً للمعايير الدولية لشبكة مدن التعلم العالمية، وإسهاماتهم الفاعلة في دعم نشر ثقافة التعلم مدى الحياة وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وبناء القدرات على المستوى المحلي.

