متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب
أسماء عبد الحفيظ

توفي اليوم الاثنين الشاب حسان عادل أبوحسن، طالب الفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة مدينة السادات، محافظة المنوفية، بعد صراع طويل مع مضاعفات عُضّة كلب دخل على إثرها في غيوبة دامت نحو ثلاثة أشهر قبل أن يفقد حياته، في حادث أثار حالة من الحزن والقلق بين أهالي قريته والمواطنين، وسط دعوات للتوعية وتحذير الأطباء من مخاطر تجاهل العناية الطبية بعد التعرض لعضات الحيوانات. 


 تفاصيل الواقعة 

بدأت القصة في قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية عندما تعرض حسان لعقر كلب أثناء تواجده في الحقول القريبة من منزله قبل نحو ثلاثة أشهر.

 تلقى الشاب الإسعافات الأولية وتوجّه إلى مستشفى أشمون العام لتلقي جرعات مصل عقر الكلاب المقررة، لكنه سرعان ما تدهورت حالته الصحية، ودخُل في غيبوبة قبل نقله إلى حميات أشمون ووضعه في قسم العناية المركزة، وظل في حالة حرجة حتى وفاة. 
 

وقالت أسرة حسان إن حالته ظلّت حرجة رغم محاولات الأطباء لإنقاذه، فيما ينتظر أهالي القرية تشييع الجثمان عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد سيدي خفاجي وسط حالة من الحزن الشديد. 
لماذا تصبح عضة الكلب خطيرة؟

يُعد عقر الكلب من الإصابات التي قد تبدو بسيطة من الخارج، لكنّها تحمل مخاطر حقيقية على الصحة، إذ يمكن أن تنقل عدوى بكتيرية أو فيروسية عبر لعاب الحيوان إلى الجسم، وقد تتطور لالتهابات شديدة أو مضاعفات خطيرة إذا لم يُجرَ التعامل الطبي السريع معها بشكل صحيح. 


 أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

من أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب، خاصة في حال عدم تطعيم الحيوان أو عدم إتمام تلقي لقاح السعار في الوقت المناسب:

  • العدوى البكتيرية التي قد تؤدي لالتهاب شديد في الجرح والأنسجة المحيطة.
  • فقدان القدرة على الشفاء التدريجي إذا انتقلت العدوى إلى مجرى الدم.
  • الإصابة بداء الكلب السعار، وهو فيروس يهدد الجهاز العصبي وقد يكون مميتًا بعد ظهور الأعراض.

وينصح الأطباء دائمًا بغسل الجرح فورًا بالماء والصابون وتعقيمه، ثم التوجه إلى أقرب قسم طوارئ للحصول على اللقاح المضاد للسعار والجرعات الوقائية اللازمة، حتى لو بدت الإصابة بسيطة في البداية. 

رأي الأطباء والتحذير

أوضح أطباء مختصون أن السبب وراء تطور الحالة إلى غيبوبة لفترة طويلة قبل الوفاة غالبًا يعود إلى تفشي العدوى أو المضاعفات التي لم تستجب بشكل كافٍ للعلاج في الوقت المناسب، وقد يكون من الضروري أيضًا مراقبة الحالة بشكل مستمر لدى مختصين بعد التعرض لعضة الكلب أو أي حيوان قد يكون حاملاً لعدوى السعار.

ويحذر الأطباء من أن الإهمال أو التهاون في التعامل مع عضات الحيوانات يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات عصبية حادة، وقد تدخل الإصابة جهاز الجسم الحيوي في حالة تهدد الحياة، كما حدث مع حسان.

كيف تحمي نفسك بعد عضة الكلب؟

في ضوء هذه الحادثة المأساوية، يؤكد الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على مجموعة من الخطوات الطبية والاجتماعية لتقليل مخاطر الإصابة والمضاعفات، منها:

  • غسل جرح العضة على الفور بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
  • تعقيم الجرح وعدم تجاهله حتى لو بدى بسيطًا.
  • التوجّه لطبيب أو مستشفى للحصول على لقاح السعار حسب توجيهات الجهات الصحية.
  • الإبلاغ عن الكلب الذي تسبب في العضة إذا أمكن، لمتابعة حالته الصحية والتأكد من تطعيمه.
  • تجنب التعامل أو الاقتراب من الكلاب الضالة غير المعروفة، خصوصًا في المناطق الريفية
