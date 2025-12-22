3 أشهر في غيبوبة.. المنوفية تودع شابا توفي بسبب عضة كلب

يستعد اهالي قرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية لتشييع جثمان شاب توفي بسبب عضة كلب بعد ٣ اشهر في غيبوبة.

البداية قبل ٣ اشهر عندما اصيب حسان ابو حسن طالب بكلية التجارة جامعة السادات بعقر كلب وبعد ايام من تلقيه المصل اصيب باعراض غيبوبة كاملة وتم احتجازه في العناية المركزة بمستشفى اشمون.

أيام عصيبة مرت بها اسرته من إجراء عمليات لانقاذه واعادته للحياة الا ان القضاء والقدر كان لهما راي اخر وتوفي يوسف بعد 3 اشهر من المعاناة.

واكد اهالي قريته، أن حسان اصيب بمضاعفات بعد تلقيه مصل عقر الكلب وتدهورت حالته ولكنه لم يصيبه السعار نتيجة عضة الكلب كما اثبتت تقارير وزارة الصحة.

وتابع الاهالي، ان والده كان يقيم امام مستشفى اشمون وناشد الجميع لانقاذ نجله واستجاب له اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وقام بالعديد من التيسيرات والمساعدة له.

واوضح الاهالي، ان يوسف كان شابا خلوقا معروفا بين الجميع بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

وينتظر اهالي قرية طليا وصول الجثمان لتشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الاسرة.